Maker Faire Rome, i pionieri del futuro in live streaming

Groundbreakers, ovvero pionieri, apripista: coloro che lavorano nel presente per costruire la normalità di domani. Saranno loro i protagonisti dell’Opening Event della Maker Faire Rome - The European Edition, che nel corso di 6 edizioni è diventata la seconda Maker Faire più importante al mondo seconda solo a Bay Area e seguita da quella di New York.

L’appuntamento sarà in live streaming venerdì 12 ottobre alle ore 10.30 dalla Fiera di Roma su Makerfairerome.eu, sui portali dei grandi network editoriali, sui media digitali e sulle community online. #MFR18 l’hashtag per interagire. Per trasmettere il live streaming sul proprio sito basta richiedere a info@fattorec.it il semplice codice embed gratuito da inserire per visualizzare lo schermo della diretta.

Si parlerà di viaggi spaziali, di robotica per la salute umana, di intelligenza artificiale ed arte, di economia circolare, di nuove frontiere dell’industria e del mondo maker. Sul palco due generazioni di pionieri, che ripercorreranno le scoperte che hanno portato l’umanità oltre i propri confini e quelle che stanno aprendo nuove scenari e possibilità.

Diretta Streaming dell'evento

Ci saranno tra i tanti: Massimo Banzi, curatore della Maker Faire Rome per parlare di “Democratizing Industry 4.0”, Don Eyles l’ingegnere che scrisse il codice di atterraggio dell’Apollo, Mark Hempsell della The British Interplanetary Society, Bruno Siciliano curatore dell’area robotica e professore dell’Università Federico II di Napoli, Claudio Descalzi amministratore delegato Eni, Sara Roversi del Future Food Institute, Gabriele Braga direttore di Engineering Arrow, Cristina Cipriano independent researcher al Binomica Labs, Joseph Puglisi professore del Dipartimento di Biologia Strutturale dell’Università di Stanford, Domenico Prattichizzo professore di Robotica e Haptics dell’Università di Siena, Alberto Arezzo professore del Dipartimento di Scienze chirurgiche dell’Università di Torino e Presidente del board International Society for Medical Innovation and Technology, Francisco Gomez Paz Compasso d’Oro 2011, Marco Gori professore di Computer Science dell’Università di Siena. E non mancheranno momenti di spettacolo con Alex Braga e il compositore Francesco Tristano e la Gaudats Junk Band. A condurre: il direttore di Agi Riccardo Luna.