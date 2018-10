Maker Faire Rome: numeri da record per la kermesse dedicata all’innovazione

Grande successo per la sesta edizione di “Maker Faire Rome – The European Edition”, la più grande fiera europea dell’innovazione, promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera.



Economia circolare, innovazioni robotiche, intelligenza artificiale e spazio sono stati tra i principali focus della manifestazione visitata, quest’anno, da un eccezionale flusso di pubblico, con oltre 100 mila persone che hanno animato i tre giorni di kermesse.



Famiglie, bambini, studenti, ma anche tanti appassionati, imprenditori e professionisti del settore hanno avuto l’occasione di scoprire gli oltre 700 progetti selezionati e provenienti da 61 nazioni diverse: Maker Faire Rome, con 7 padiglioni a disposizione per circa 100mila mq di estensione, si conferma così la fiera dove prende forma la rivoluzione digitale e si anticipa il futuro.



Un domani immaginato anche attraverso gli occhi e la creatività di tante ragazze e ragazzi: 25 università e centri di ricerca e ben 55 scuole superiori - provenienti da tutte le regioni d’Italia, - hanno partecipato, con le loro idee, a #MFR18, promuovendo quella cultura digitale che rappresenta il primo passo per l’ascesa di aziende giovani e innovative.

Il grande seguito di pubblico è andato di pari passo con quello della stampa: per questa edizione si sono accreditati oltre 700 giornalisti e blogger di testate e radio/tv nazionali e internazionali.



