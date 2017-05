Mara Maionchi verso Radio 24, bruciate Deejay e 105

Error processing SSI file



Radio 24 potrebbe presto diventare la nuova casa di Mara Maionchi. La celebre produttrice discografica, infatti, starebbe trattando gli ultimi dettagli di un contratto che la legherebbe per almeno due anni all’emittente di Confindustria.

La notizia è riportata da Spot and Web, che spiega come anche Deejay e Radio 105 fossero in trattativa con la Maionchi. Nel caso di Radio Deejay la proposta era quella di condurre una sorta di "posta del cuore", mentre a Radio 105 si sarebbe occupata di un programma musicale dedicato alla scoperta di nuovi talenti.

Ma l'offerta migliore sarebbe stata quella di Radio 24, che avrebbe proposto alla Maionchi una fascia oraria strategica per gli ascolti: tra le 9 e le 10. Secondo Spot and Web alla Maionchi verrebbe affidata una striscia di infotainment che, partendo dalla lettura dei giornali, offra alla conduttrice la possibilità di commentare le notizie e i temi in primo piano senza peli sulla lingua.