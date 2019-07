Da storica casa editrice italiana a market leader in grado di innovare e anticipare le richieste e i cambiamenti nelle modalità di lavoro dei professionisti legali e fiscali in Italia. È la linea strategica che ha portato nel corso del 2018 all’ingresso di Giuffrè Editore nel Gruppo internazionale Lefebvre Sarrut e poco dopo alla fusione con Memento Francis Lefebvre, la società italiana del Gruppo specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti legali e tributari.

Ed è proprio lo sviluppo e il rafforzamento dell’orientamento al cliente e al mercato, sempre più concentrato e digitale, la missione assegnata a Marco Toschi, nuovo Direttore Marketing di Giuffrè Francis Lefebvre (GFL). Nella casa editrice leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale, Toschi affiancherà il Direttore Generale Stefano Garisto per favorire e supportare lo sviluppo di nuovi prodotti che integrino i contenuti editoriali e le funzionalità rese possibili dall’uso di soluzioni tecnologiche e software interattivi; nella realizzazione di una strategia di marketing e comunicazione multicanale, rafforzando l’e-commerce, la comunicazione online e il telemarketing, che vanno ad aggiungersi alla capillare rete di Agenti; nella creazione di una nuova offerta dedicata alle pmi italiane.

Milanese, 45 anni, dopo la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Milano, Toschi inizia la sua carriera nel 1998 in Norvegia nella società di consulenza svedese Consafe Infotech AS. Dopo quattro anni rientra in Italia per iniziare un nuovo percorso professionale nel marketing di Vodafone Italia: per otto anni partecipa alla definizione e al lancio dei primi servizi internet e mobile in Italia, tra cui la prima Vodafone Station (router ADSL e offerta mobile). Nel 2009 Toschi accetta una nuova sfida, si trasferisce a Cagliari dove ricopre il ruolo di responsabile Web e Digital del primo Gruppo editoriale sardo, L’Unione Editoriale, sviluppando l’offerta digitale del quotidiano L’Unione Sarda, della radio Radiolina e del canale televisivo Videolina. Ed è ancora una volta la passione per l’innovazione, i prodotti e le soluzioni in ambito digitale a portare Toschi in SAP Italia, dove negli ultimi anni assume la responsabilità del team di marketing dedicato alle pmi italiane.

“Sono orgoglioso di essere entrato nel team di GFL. L’editoria professionale sta vivendo un momento di grande cambiamento, con l’offerta digitale che ha superato quella cartacea. È un’evoluzione che ho già vissuto in altri settori, necessaria per continuare a essere il punto di riferimento di avvocati, notai, commercialisti, magistrati e consulenti del lavoro italiani, con risposte immediate che uniscano la teoria e la pratica. Una sfida che ho accettato con entusiasmo perché GFL ha tutte le carte per essere vincente: un’esperienza quasi centenaria, un management team esperto e autorevole e l’appartenenza a un Gruppo internazionale con una solida visione strategica”, ha commentato Marco Toschi, nuovo Direttore Marketing di GFL.