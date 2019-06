Maria Conti e il nuovo team di Maserati

Maria Conti, head of brand and communication di Maserati presenta la nuova organizzazione della casa di Modena del Gruppo FCA che da gennaio ha formato un team di comunicazione integrata per far fronte ai cambiamenti nel mondo della comunicazione e rispondere al meglio ai rapporti con il mondo dell’informazione a livello nazionale e globale.

I compiti del team di brand and communication Maserati sono numerosi: creare contenuti sia per la comunicazione stampa che per quella social e above the line, organizzare eventi sia below the line che stampa e saloni a livello globale, comunicazione interna, heritage, partnership e sponsorship, Maserati Ambassador, parco auto press, autoshow, marketing.

Da un punto di vista operativo - si legge su www.primaonline.it - lavorano con Maria Conti Davide Kluzer come responsabile della Comunicazione Stampa di Prodotto e tutte le attività legate a Heritage e al Parco auto, e Sandra Grasso per la Comunicazione Stampa Lifestyle e di tutte le attività legate a partnership, Sponsorship, Brand Ambassador e Brand identity.