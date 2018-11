Maria Luisa Rossi Hawkins: un personaggio mediatico

Il pubblico italiano sta cominciando a conoscere ed apprezzare una giornalista di Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins che è la corrispondente da New York.

Sicuramente non passa inosservata: il suo gesticolare, il tono della voce e l’enfasi che mette nel raccontare i fatti americani la rendono un personaggio.

Un divertente fuori onda di Striscia di qualche anno fa restituisce un gustoso quadretto di quello che ormai sta diventando un personaggio mediatico:

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/striscialanotizia/maria-luisa-rossi-hawkins-fuori-onda_FAFU000000496751

Molto bella anche questa intervista a Steve Bannon per Matrix (Canale 5):

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rsquo-hai-detto-populista-grazie-steve-bannon-parla-158304.htm

La prima volta che si vede può risultare irritante, ma in realtà è solo una giornalista che si comporta in modo molto diverso dal cliché formale a cui siamo abituati e quindi alla fine è simpatica.

Il suo modo di fare, arruffone ed enfatico, è quello che molti di noi possono avere quando non sono visti, solo che lei lo manda in onda non nascondendosi, presentandosi così com’è.

Le letture dei giornali americani sono indimenticabili: l’ombrello tra capo e collo, il microfono in una mano e il quotidiano nell’altra, in un perenne equilibrio instabile, mentre la voce scandisce parole per parole, lettere per lettera sono un plus di cui i fan della giornalista vanno ghiotti.

Anche una certa ironia compiaciuta non manca e rende i collegamenti indimenticabili. E questo fa anche audience.

Un modo di fare corrispondenza dalla sede più prestigiosa del mondo sicuramente inusuale, ma assai divertente e vicino al sentire comune.