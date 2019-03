Marie Lalleman nel Consiglio di Amministrazione di Criteo

Criteo, la piattaforma pubblicitaria per l’open Internet, ha annunciato Marie Lalleman come nuovo membro nel Consiglio di Amministrazione a partire del 26 Aprile 2019.

Marie Lalleman è attualmente Executive Vice President di Nielsen Company. Grazie alla sua profonda esperienza nel retail, nell’e-commerce e nel digital media aiuta i principali clienti strategici globali di Nielsen ad affrontare la digital disruption e la trasformazione del modello di business. Marie ha ricoperto diversi ruoli in Nielsen, con responsabilità sempre più importanti. La sua esperienza include lo sviluppo di business e di alleanze con clienti strategici in diversi paesi.

Nel corso della sua carriera, Marie è stata a capo di team multinazionali e ha lavorato in una vasta gamma di settori nei mercati dell’Europa occidentale e orientale, nonché negli Stati Uniti. Nell’attuale contesto aziendale globale in rapida evoluzione, considera gli scenari multiculturali e il diverse thinking come fattori critici per il decision making e il successo aziendale.

Marie è attualmente membro del Global Operating Committee di Nielsen, Global Media Executive Committee e fa parte del Consiglio di Amministrazione di Mediametrie/Netratings SAS. È anche Global Executive Sponsor per le donne nell’Employee Resource Group di Nielsen, composto da 5.000 membri in 70 paesi.