Marinella Soldi è il nuovo presidente di Fondazione Vodafone in sostituzione di Donatella Isaia che rimane nel Cda come consigliere indipendente dal 1 settembre 2019. Marinella Soldi è stata per 10 anni a capo di Discovery Sud Europa contribuendo a trasformarla in una delle media company più rilevanti in Italia. Nativa di Firenze, in precedenza, ha lavorato come executive coach, fondando una sua società di leadership development.

Come scrive PrimOnline è stata senior manager in MTV Networks Europe e Senior Vice President dello sviluppo strategico a Londra, nonché Direttore Generale di MTV Italia a Milano. Ha iniziato la sua carriera in McKinsey in qualità di consulente strategico per tre anni a Londra e in Italia. Inoltre, ha conseguito un BSc in Economia alla London School of Economics e un MBA all’INSEAD, Fontainebleau, Francia. Attualmente è membro Non Executive Director dei board di Nexi e Ariston Thermo Group ed è Senior Advisor nel cda di Talent Garden.