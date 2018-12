Mashfrog si lancia nella digital credit collection

Prosegue la crescita del Gruppo mashfrog che annuncia di aver concluso l’acquisizione della società 4Switch srl, innovativo service provider per la gestione avanzata e totalmente digitalizzata della credit collection e della credit information nel settore delle utilities con una particolare specializzazione per quanto riguarda le dinamiche di business dell’energia elettrica e del gas naturale.



L’obiettivo della sinergia industriale è quello di sviluppare un valido supporto alle utilities nella gestione dell’intero processo del recupero dei crediti e nella valutazione dell’affidabilità dei singoli utenti, tramite l’offerta di servizi e prodotti allineati ai livelli massimi di compliance regolatoria di ARERA.



L’ingresso di mashfrog, leader italiano nei servizi digitali, garantirà sia il potenziamento della piattaforma, già sviluppata da 4Switch che consente la gestione integrale, anche in outsourcing, delle operation del sistema indennitario e della credit collection tradizionale, sia lo sviluppo della credit information, attraverso soluzioni innovative di supporto agli operatori energetici nella loro verifica della solvibilità dei clienti fin dalla fase precedente alla loro acquisizione contrattuale.



Nel percorso in essere di completa liberalizzazione, 4Switch punta a porsi quale leader di mercato, partner ideale e punto di riferimento del settore delle utilities. Mashfrog si presenta oggi come l’unico player del mercato italiano in grado di offrire un insieme di servizi professionali e di soluzioni tecnologiche per favorire il passaggio ed abilitare una compiuta strategia di business basata sull’omnicanalità. L’offerta di mashfrog copre ogni aspetto dei bisogni di omnicanalità dei clienti: dalla comunicazione all’integrazione con i sistemi di ecommerce, dalle soluzioni transazionali sul mobile all’integrazione di Salesforce.com, SAP, Infor-M3 e Magento. In almeno tre ambiti, poi, mashfrog dispone di soluzioni e tecnologie proprietarie che le permettono di pianificare l’espansione ed anche l’internazionalizzazione della propria offerta. Si tratta dell’ambito della blockchain, dell’intelligenza artificiale e del 3D e della realtà aumentata e virtuale.



“Nel corso del 2018 il nostro Gruppo ha ulteriormente rafforzato il suo innovativo modello organizzativo che punta a realizzare un network integrato di aziende specializzate e guidate da imprenditori capaci e motivati ed abbiamo ampliato e completato la nostra offerta anche integrando piattaforme digitali specialistiche in grado di dare un contributo non lineare alla crescita del fatturato e capaci di migliorare il nostro EBITDA avvicinandolo a quello di un service provider" spiega Edoardo Narduzzi founder e presidente di Mashfrog.