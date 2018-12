Massimo Russo esce dal Gruppo Gedi e passa in Hearst

Massimo Russo lascia il suo incarico di Direttore Generale della Divisione digitale del gruppo Gedi per passare in Hearst in qualità di Chief Digital Officer Western Europe. Il manager, scrive www.engage.it, farà capo a Giacomo Moletto, Ceo Hearst Italia e Western Europe.

Massimo Russo sarà responsabile delle divisioni digital Italia, Spagna e Olanda e coordinerà un gruppo di 180 persone oltre ad avere un ruolo fondamentale nell’interfacciarsi con la divisone digital Hearst Magazines a New York per assicurare continuità tra le strategie internazionali e locali e per coordinare lo sviluppo delle tecnologie e dei prodotti digitali del gruppo.

Commenta Giacomo Moletto: “Massimo porta in Hearst grande competenza e professionalità. La divisione digital rappresenta uno dei nostri asset fondamentali e abbiamo l’obiettivo di diventare ancora più competitivi su tutte le piattaforme digital e mobile oltre a creare sempre più valore per tutti i nostri brand nei confronti della nostra audience, preservandone le singole identità e la grande qualità di contenuti”.

Massimo Russo, 53 anni, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di Venezia e ha conseguito un Master alla Luiss, scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazioni di massa. E’ stato direttore di Wired dal giugno 2013 al giugno 2015; condirettore de La Stampa da gennaio a luglio 2016; da luglio 2016 è direttore digital del Gruppo Gedi.