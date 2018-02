Secondo la ricerca Mastercard Love Index, negli ultimi tre anni le spese degli italiani a San Valentino sono aumentate del 50% con una crescita esponenziale delle transazioni online e contactless

Mastercard pubblica i dati della ricerca annuale Love Index, che analizza le transazioni con carte di credito, debito e prepagate su un periodo di tre anni (dall’11 al 14 febbraio dal 2015 al 2017) in occasione di San Valentino. Gli italiani si confermano tra i piu' innamorati d' Europa per volume e numero di transazioni con una crescita complessiva del 50% e un incremento delle transazioni del 100%. In Italia anche la spesa complessiva per l’acquisto di fiori a San Valentino è aumentata, registrando un incremento dell'87% rispetto al 2015 e un aumento del numero delle transazioni del 132%, in contro tendenza con i trend internazionali, dimostrando che per gli italiani il segreto per conquistare la persona amata consiste anche nella riscoperta dei gesti semplici. Tra i regali tradizionali i gioielli mantengono una posizione stabile, con una lieve crescita sia in termini di spesa (+23%) sia come numero di transazioni (+46%) che non smentisce il romanticismo classico degli italiani. La ricerca inoltre fa luce sulla passione degli italiani per le tecnologie innovative. In particolare gli italiani sono tra i primi nella classifica europea per acquisti online. Le transazioni online, in Italia, registrano infatti una crescita del 693% dal 2015 al 2017, superando la crescita media globale del 136% nello stesso periodo. Complice anche il fatto che i nostri connazionali arrivino all’ultimo momento con l’acquisto dei regali di San Valentino (nel 2017 il 31% degli acquisti sono stati effettuati il 14 febbraio).

Mastercard, aumentate del 50% le spese degli italiani a San Valentino: il commento dell'Head of Marketing di Mastercard Italia Luca Fiumarella

“Il giorno di San Valentino è l’occasione per ognuno di noi per sorprendere la persona amata, regalandole emozioni e ricordi priceless. Il Love Index di Mastercard ci mostra come gli italiani si affidino sempre di più alle nuove tecnologie per rendere speciali anche i gesti più autentici e semplici, che rappresentano lo spirito romantico che questo giorno ancora racchiude” ha commentato Luca Fiumarella, Head of Marketing Italy, Mastercard. “In un modo sempre più digitale, i consumatori prediligono semplicità e velocità per acquistare i loro doni, persino nelle occasioni più romantiche. Gli acquisti online e in modalità contactless, consentono infatti, anche ai ritardatari, di sorprendere la persona amata regalando un’esperienza speciale, anche all’ultimo minuto”

Mastercard, aumentate del 50% le spese degli italiani a San Valentino: e' boom di acquisti online e attraverso tecnologie contactles

In occasione di San Valentino, e soprattutto se in ritardo, le tecnologie come il contactless aiutano i consumatori nei loro acquisti. Globalmente, dal 2015 le transazioni contactless hanno registrato un aumento complessivo del 311% per valore e del 203% per numero. Anche in Italia, tra il 2015 e il 2017, le transazioni contactless a San Valentino hanno registrato un importante aumento, pari a 1465% e l’incremento del loro valore è stato del 4827%. In Europa la spesa complessiva dei consumatori a San Valentino ha registrato una crescita del 19% dal 2015, e il numero delle transazioni effettuate in questo giorno sono cresciute del 39%. Il numero di transazioni per i viaggi è cresciuto del 38% nel 2017, pari al 31% del totale delle transazioni avvenute in questo periodo. Gli europei continuano a scegliere una cena romantica per festeggiare la festa degli innamorati, i dati di spesa dei consumatori al ristorante rimangono stabili e rappresentano il 29% di spesa complessiva e il 65% di transazioni registrate nel 2017. L’acquisto di fiori è aumentato del 29% rispetto al 2015 e le transazioni aumentate del 48%; l’acquisto di gioielli, invece, è diminuito del 5% sebbene le transazioni abbiano registrato un aumento del 15% rispetto a tre anni fa.