Mates for Digital, la società delle due amazzoni del digitale italiano,

Gli archetipi della favola ci sono tutti: due giovani donne che dovevano farsi la guerra in una grande azienda, invece si sono alleate, licenziate, hanno studiato insieme una nuova piattaforma digitale capace di analizzare e “catturare” le community sul web e ora sono a capo di un team costituito principalmente da uomini. Elena de Corato e Alessia Salvatori sono due amazzoni under 35: idee chiare, competenza, grinta, anche tanta umiltà nonostante la loro società, Mates for Digital, sia già stata partecipata da un gruppo di professori bocconiani e raddoppi il fatturato a ogni esercizio: “lavorare con gli uomini è più semplice, le donne entrano subito in competizione quando vedono due coetanee dal carattere deciso. Difficile ammetterlo ma è così”. Loro due invece non sono entrate in competizione nonostante i presupposti, nell’azienda dove lavoravano, ci fossero tutti: Elena era entrata per occuparsi della gestione del team social dopo varie esperienze nella comunicazione digitale - fra cui quella determinante a Scuolazoo- Alessia, laureata in economia con trascorsi al marketing Telecom, che avrebbe dovuto lasciare quella posizione ad Elena. “Invece, dopo i primi giorni di sguardi in cagnesco, ci siamo trovate, avevamo le stesse intuizioni. In particolare, avevamo capito che le community sono una chiave di accesso meravigliosa alle persone raccolte intorno a un interesse”. Quindi, come ogni impresa e favola che si rispetti, è arrivato il salto, con una notevole dose di rischio. Alessia ed Elena si sono licenziate e hanno costruito lo scheletro di Rankit, la piattaforma in grado di entrare nell’anima delle community in ogni andito del web. “All’inizio un amico ci ha dato una scrivania dentro una fabbrica, mentre facevamo le chiamate partiva la macchina del ghiaccio – raccontano le due giovani imprenditrici - ci abbiamo messo un anno a trovare il programmatore e tre anni a realizzare Rankit”. Ma ora la piattaforma funziona e anche bene. Su Mates4Digital confluiscono gruppi editoriali, società grandi e piccole, che cercano come tutti la formula capace di analizzare il target e portarlo sui loro siti, e-commerce, profili. Il vero valore aggiunto è la possibilità dei clienti di verificare i report e i fattori di crescita con chiavi d’accesso personali. Non a caso Mates 4 Digital ha vinto un prestigioso premio di Sky per la migliore Social Campaign e al suo attivo ha clienti come Humana, Iper, Breil, Loaker, Abiogen e tanti altri. E non a caso, il gruppo Valdani e Vicari è entrato nel capitale di Mates for Digital: “ci hanno scoperte perché lavoravamo per Management Notes, che è un sito di professori della Bocconi. Dopo circa un anno hanno investito sulla nostra azienda”. Una bella scommessa, visto che nel 2019 Mates taglierà il traguardo del primo milione di euro di fatturato. “Ci eravamo già preparate a trasferirci a Dublino, perché il business aveva riscosso l’interesse di un potenziale partner irlandese. Poi abbiamo capito che restare qui sarebbe stata la scelta giusta”.