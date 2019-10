Matteo Frattino nuovo Marketing & Brand Manager Cluster Italia di Electrolux

Matteo Frattino è il nuovo Marketing & Brand Manager Cluster Italia di Electrolux, azienda leader globale nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature professionali.

41 anni, laureato in Relazioni Pubbliche, Marketing and Advertising presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e dopo aver conseguito un Master in Marketing Publitalia 80, Matteo Frattino ha iniziato il suo percorso professionale nel settore del largo consumo.

Dopo un’esperienza come Product Manager presso Bolton Manitoba, Frattino ha ricoperto il ruolo di Senior Brand & Trade Marketing Manager per Mondelēz International. Successivamente in Unilever è stato Marketing Manager Western Europe nell’Oral Care Innovation Center e Senior Marketing Manager Ice Cream Europe. A partire da febbraio 2017 ha rivestito la carica di Head of Marketing EMEA in Whirlpool, per il marchio Hotpoint.

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso lavorativo in Electrolux, azienda di cui condivido fortemente i valori e la mission." riporta Spot and Web. "Entrare a far parte del gruppo svedese, che quest’anno compie 100 anni, significa sviluppare e promuovere tecnologie innovative che mettono sempre al primo posto la salute del pianeta e la costruzione di un futuro più sostenibile per tutti.”