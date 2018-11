Matteo Mammì lascia Sky. L'annuncio dell'a.d. Andrea Zappia

"Matteo Mammì ha deciso di lasciare Sky per affrontare una nuova sfida professionale", annuncia l'a.d. Andrea Zappia.

"Con noi fin dal 2011, Matteo in questi 7 anni ha compiuto un percorso professionale davvero importante all’interno di Sky Sport, partecipando alla sua evoluzione e contribuendo a fare della nostra offerta sportiva l’asset strategico che è oggi. E’ stato in prima linea nei momenti cruciali per il nostro business: dall’acquisizione dei diritti della nuova UEFA Champions League e l’Europa League, per la prima volta insieme, in esclusiva, all’ultimo accordo sulla Serie A, che ci ha permesso di ottenere la diretta esclusiva di 266 partite a stagione per il triennio 2018/2021 del campionato italiano.

Sappiamo bene che questi grandi accordi, uniti all’offerta motori e di tutti gli altri sport a livello nazionale e internazionale, ci hanno riconfermato come la casa del grande sport, a fianco dei tanti appassionati che ogni giorno scelgono di viverlo con noi.

Matteo ha inoltre guidato il team in un percorso di trasformazione e miglioramento continuo, ne sono un esempio la recente nascita dei canali tematici e le molte innovazioni tecnologiche con cui offriamo i nostri contenuti, una su tutte il 4K HDR.

Per questo, ma soprattutto per aver messo a disposizione dei nostri grandi obiettivi di business la sua professionalità e la sua leadership, rivolgo a Matteo un grande grazie e gli auguro un futuro di successo.

Nel corso delle prossime settimane definiremo il nuovo assetto organizzativo dell’area Sky Sport Rights, Programming and Production, quindi nel frattempo ho chiesto a Matteo di continuare a supportare il team nella realizzazione dei progetti in corso.

Voglio ringraziare Matteo non solo a nome di Sky, ma anche a titolo personale. Credo sia un manager brillante, che ha dimostrato grande attaccamento a Sky nei momenti più complessi. Averlo al nostro fianco in questi anni ci ha fatto sentire più forti. Da parte mia, e sono certo di tutti voi, un grande in bocca al lupo per le nuove sfide che saranno sicuramente importanti e di successo".