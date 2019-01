Maurizio Caprara alla comunicazione del Senato

Maurizio Caprara, editorialista di politica internazionale del Corriere della Sera, ha chiesto l’aspettativa per assumere l’incarico di responsabile della comunicazione e ufficio stampa della Presidente del Senato.

Caprara, si legge su www.primaonline.it, ha una lunga carriera di giornalista e ha già svolto un ruolo all’interno delle istituzioni essendo stato per due anni, dal giugno del 2013, consigliere del Presidente della Repubblica, Antonio Napolitano e direttore dell’ufficio stampa e della comunicazione del Quirinale.

Lascia invece il suo posto di portavoce della presidente Maria Elisabetta Alberto Casellati Antonio Bettanini che ha rassegnato le dimissioni per la “difficolta’ a garantire l’impegno e la presenza assidua e continuativa che il ruolo richiede”. Un’uscita segnata dal rammarico della Presidente che ha ringraziato “il prof. Bettanini per l’impegno profuso e la professionalita’ con cui ha svolto l’incarico che gli era stato affidato”, come e’ scritto in una nota di Palazzo Madama.