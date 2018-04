Mauro Fanfoni resp. Strategy e Innovation di Eni gas e luce: doppia smartTown

Mauro Fanfoni, resp. Strategy e Innovation di Eni gas e luce, racconta smarTown: installazione artistica all'Orto botanico di Brera e nuovo experience store. “Con smarTown, che è l'installazione che abbiamo messo all'Orto botanico di Brera e anche il nome dell'Experience Store, l'energia diventa visibile. L'incontro tra design e energia permette di creare oggetti non soltanto piacevoli e funzionali ma ache guardano anche all'uso consapevole dell'energia, in una parola: sostenibilità. Questo per noi è molto importante come Eni gas e luce, è quello che cerchiamo di fare quotidianamente con i nostri otto milioni di clienti in Italia e che abbiamo voluto ribadire con la presenza al FuoriSalone. Quindi da una parte una bellissima installazione, dalla'ltra un experience store dove le persone possono andare a vivere un momento della loro giornata, fermarsi, sedere, guardare la tv, prendere un caffè, connettersi al wifi. Un punto di incontro dove è possibile fare esperienza diretta dei nostri prodotti smartHome”.

