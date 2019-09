Maxi perdita per il Jova beach party. Ma si ripaga grazie all’evento di Linate

Ben centomila persone hanno chiuso l’evento tour dell’estate di Jovanotti all’aeroporto di Linate. 16 concerti sulle spiagge della penisola che hanno fatto muovere 600 mila fan. Il prezzo fisso del biglietto è stato di 59.80 euro incassando solo di botteghino 35 milioni di euro. Come scrive Italia Oggi, è stata un’operazione supportata da una miriade di sponsor che hanno assicurato altre grandi entrate. Sono stati però i costi di produzione a pesare date le importanti strutture da costruire su un supporto instabile come la sabbia e da smontare rapidamente per ricostruirlo altrove.

Circa 1.5 milioni di euro per ciascuna data, è stato il costo di produzione, più di quanto possa costare la produzione completa di un concerto allo stadio San Siro. Si arriva a un totale di 26 milioni di euro solo di costi produttivi. Il Giorno ha rivelato che per ogni data c’è stata una perdita di quasi 200 mila euro, l’equivalente di oltre tre milioni di euro, in parte ripagati grazie ai 6 mln di euro di incasso nell’ultima data di Linate.