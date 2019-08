È stato respinto il nuovo ricorso presentato dalla Rai al Tribunale di Milano per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League nella prossima stagione, intesa come il miglior match del mercoledì sera. Nel mirino c'era l'accordo tra Sky e Mediaset che assegna al Biscione le partite in chiaro della massima competizione europea per i prossimi due anni. La tv pubblica è stata condannata a rifondere 15mila euro di spese legali a Mediaset e 10 mila a Sky.