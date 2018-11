Svolta pro migranti per Mediaset. Negli studi del canale all news del Biscione, il TgCom24 diretto da Paolo Liguori è stato infatti ospitato Mimmo Lucano, il sindaco di Riace coinvolto nell'inchiesta della procura di Locri che tanto ha fatto parlare nelle ultime settimane.

Lucano è stato ospite di Elena Tambini e con in studio il massmediologo Klaus Davi. Un messaggio anche per Matteo Salvini: Mediaset non è allineata al governo giallo-verde.