Mediaset, Fininvest: la nostra quota non è in vendita

Fininvest smentisce le indiscrezioni di stampa relative alla possibilità che possa cedere la partecipazione di controllo di Mediaset. In una nota, infatti, la finanziaria della famiglia Berlusconi "ribadisce ancora una volta che un’ipotesi di vendita della propria quota in Mediaset non è mai stata presa in considerazione". Al contrario, Fininvest "segue con estremo favore il progetto di broadcaster paneuropeo di cui Mediaset si è fatta promotrice, progetto che la holding sosterrà con tutto il suo impegno".