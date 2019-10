Mediaset, punto per Vivendi in Spagna. I giudici sospendono la fusione

Mediaset: continua scontro legale, punto per Vivendi in Spagna

Continua lo scontro legale fra Mediaset e Vivendi, con il gruppo francese, che ha una quota di circa il 29% dell'azienda italiana, che cerca di bloccare l'operazione Mfe, con cui il Biscione vuole riorganizzare le proprie attivita' fondendole in una holding olandese. Oggi Vivendi ha segnato un punto in Spagna: il Tribunale di Madrid ha deciso di sospendere le delibere dell'assemblea di Mediaset Espana dopo l'assemblea dello scorso 4 settembre che davano il via libera al riassetto. A comunicare la decisione e' stato lo stesso gruppo televisivo, che ricorrera' contro l'ordinanza. "Il giudice ha riconosciuto che il piano di fusione era stato imposto in modo abusivo da Mediaset e dal suo azionista di controllo Fininvest a svantaggio di tutti gli azionisti di minoranza", spiega un portavoce di Vivendi, secondo cui "il giudice ha anche riconosciuto che tale fusione non risponde ad una ragionevole necessita' di business di Mediaset Espana". Una visione che ovviamente viene rigettata da Cologno Monzese: per Mediaset le mosse dei francesi sono "autolesioniste" perche' bloccano un operazione che ha "vantaggi strategici e operativi ottenibili solo attraverso un'aggregazione societaria guidata da un management unitario e coeso con una visione chiara delle priorita' strategiche e del modello di business capace di creare valore per tutti gli azionisti".

Sul fronte legale poi il Biscione lamenta "l'influenza notevole che il gruppo francese continua a esercitare su Mediaset", facendolo tra l'altro "in violazione" delle leggi italiane, delle delibere dell'Agcom e delle decisioni del tribunale di Milano, che ne hanno sterilizzato il 19% della quota intestato Simon Fiduciaria impedendogli di votare. Proprio oggi, tra l'altro, Mediaset ha comunicato di aver ricevuto dalla fiduciaria una citazione al tribunale di Milano perche' sospenda anche le deliberazioni dell'assemblea italiana. L'udienza e' fissata per il 10 gennaio e segnera' l'ennesimo capitolo di una sfida iniziata nel 2016, quando Vivendi si e' tirata indietro dall'acquisto di Mediaset Premium e, contrariamente agli accordi, ha costituito la sua posizione azionaria in Mediaset, nonostante fosse gia' il principale azionista di Tim, circostanza che ha portato alla sterilizzazione di parte della quota. Nonostante il nuovo round legale nella battaglia fra la societa', il titolo del gruppo in Borsa non ha risentito degli scontri: a termine contrattazioni ha segnato una ripresa del 2,24 a 2,64 euro.