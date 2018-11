Mediaset, nessun rapporto con Casaleggio Associati

“Giusto per evitare equivoci, informiamo ,che Mediaset è stata semplicemente interpellata – insieme ad altre 32 imprese italiane – nel quadro di un’unica ricerca della Casaleggio Associati intitolata ‘Blockchain for business’. I nostri rapporti con la società non vanno oltre”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo televisivo rispetto ad articoli di stampa dedicati al crescenteinteresse di diverse aziende per le attività della Casaleggio Associati, società vicina al M5S. “Precisiamo quindi che non siamo né sponsor, né clienti dell’istituto di ricerca milanese”, chiosa la nota.