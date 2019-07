Mediaset, ok con riserva a iscrizione del trust di Vivendi sul voto maggiorato

Mediaset ha accolto la richiesta di Simon Fiduciaria, il trust cui Vivendi ha conferito parte della propria partecipazione nel capitale sociale del Biscione (19,9%), di essere iscritta nell'elenco per il voto maggiorato. La richiesta - specifica una nota di Mediaset - è stata accolta con riserva in attesa che si esprima l'autorità giudiziaria cui la stessa Simon Fiduciaria si è rivolta per essere inserita nell'elenco per il voto maggiorato. Qualora il tribunale dovesse esprimersi a favore della fiduciaria, l'efficacia dell'iscrizione decorrerà da subito , e per l'intero pacchetto di Mediaset posseduto dal trust.

La nota ufficiale dichiara che "l'iscrizione nell'Elenco speciale viene effettuata con riserva, pendente la domanda di accertamento, del Tribunale a cui Simon Fiduciaria si è rivolta nelle settimane passate e che in caso di accertamento positivo da parte dell'Autorità giudiziaria, e quindi subordinatamente anche all'accertamento dell'esistenza di un diritto reale legittimante, l'efficacia dell'iscrizione decorrerà dalla data odierna (30 luglio 2019 - ndr)".