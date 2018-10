Mediaset pronta a cedere a Sky la piattaforma Premium

Mediaset venderà la piattaforma Premium a Sky il primo novembre. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore secondo cui tutto è frutto dell'accordo del 30 marzo che, fra le varie cose, prevede lo sbarco di Sky sul digitale terrestre, ospite proprio sulla piattaforma di casa Mediaset.

Non solo: l’aumento della library per la pay tv di Murdoch con i canali di cinema e serie Premium che hanno in pancia le esclusive Warner (fino a dicembre 2020) e Universal (scadenza a fine 2018, ma rinnovo in discussione); l’approdo di tutti i canali free-to-air del gruppo di Cologno sull’offerta satellitare di Sky dal 1° gennaio 2019 e la vendita della “piattaforma”. Ad avere il pallino è Mediaset: se il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi decide di vendere ciò che ha già inserito nel veicolo societario R2, controllato al 100%, Sky deve comprare. La finestra per esercitare l’opzione put è compresa fra l’1 e il 30 novembre. Mediaset, a quanto risulta al Sole 24 Ore, avrebbe deciso di provvedere subito. Anche perché la trafila non è da poco e l’esito finale, tutto sommato, non si può dare per scontato al 100 per cento.