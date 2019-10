Mediaset, rivoluzione per 29 giornalisti: spostati da Roma a Milano

Come scrive PrimaOnline, dall’11 novembre sarà effettivo il trasferimento di 29 giornalisti dalla sede romana di News Mediaset a quella centrale di Cologno Monzese. La comunicazione è arrivata il 4 ottobre. In base alla riorganizzazione, verranno trasferiti i giornalisti dei servizi esteri, sport e cultura, lasciando nella capitale solo un presidio per la cronaca locale, la politica e il Vaticano. Rimane a Roma la redazione del Tg5.

Sempre come riporta PrimaOnline, solidarietà arriva da VideoNews, l’altra testata Mediaset. “Siamo di fronte a una decisione aziendale che depotenzia la capacità di informazione della sede romana Mediaset proprio nel momento in cui i giornalisti sono chiamati a svolgere un ruolo importante per raccontare le complesse vicende politiche e sociali del Paese”, ha scritto il Cdr augurandosi possa essere trovata una soluzione.

Ancora come afferma PrimOnline, secondo il Cdr di Videonews la decisione “avrà gravi ripercussioni sulla vita professionale e familiare degli interessati e pericoli di allontanamento forzoso di colleghe e colleghi che da anni con il loro impegno contribuiscono ai successi e alla credibilità delle pagine giornalistiche Mediaset”. “Se portata avanti, scrivono in conclusione, questa decisione segna da parte dell’azienda un cambio di passo irreversibile nei rapporti sindacali e professionali che rischia di turbare pesantemente l’area dell’informazione Mediaset nella fase storica in cui l’azienda vuole avere un ruolo ancor piu determinante in Italia e in Europa”, scrivono in conclusione.