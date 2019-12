Mediaset si rimangia i palinsesti. Appena pubblicati e già stracciati

Non c’è stato nemmeno il tempo di comunicare per bene i cambi apportati al vecchio palinsesto che Mediaset li ha immediatamente riportati all’origine: a Rete 4 resta tutto com’era. Niente spostamento di Nuzzi e Chiambretti. L’unica novità è l’arrivo di Pardo e del suo programma Tiki Taka alla domenica sera. Come ha scritto Dagospia il Gf Vip andrà inizialmente in onda due sere a settimana: il lunedì e il venerdì.

IL COMUNICATO STAMPA D PUBLITALIA

Oggetto: Aggiornamento palinsesti Canale5, Italia1 e Rete4 - gennaio 2020

Alcuni aggiornamenti di palinsesto di Canale5, Italia1 e Rete4 relativi a gennaio 2020.

Canale5

• La serie “New Amsterdam” sposta la programmazione a martedì 7 gennaio per 4 settimane.

• Il “Grande fratello Vip”, con la conduzione affidata ad Alfonso Signorini, parte mercoledì 8 gennaio. Dalla settimana seguente, per il mese di

gennaio, Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì e venerdì.

• La nuova edizione della produzione “C’è posta per te” parte sabato 11 gennaio.

Italia1

ALFONSO SIGNORINI

• La nuova edizione della produzione “La pupa e il secchione” condotta da Paolo Ruffini andrà in onda da martedì 7 gennaio.

• Il preserale “Iene” parte martedì 7 gennaio alle 19.20 (break 19.50 fascia pubblicitaria Iene preserale).

Rete4

• “Dritto e Rovescio” e “Quarto Grado” riprendono la programmazione nella settimana 5-11 gennaio, rispettivamente giovedì 9 e venerdì 10.

• La programmazione di “Quarta Repubblica” “Fuori dal coro” e “#CR4 la repubblica delle donne” riparte nella settimana 12-18 gennaio,

Rispettivamente lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15.

MARIO GIORDANO E VITTORIO SGARBI SUL RING A FUORI DAL CORO 10

• A partire da domenica 12 gennaio Tiki Taka sposta la programmazione da Canale5 a Rete4.