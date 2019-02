Mediaworld primo brand di elettronica nella classifica ECommerce Ranking

MediaWorld si piazza al 18° posto assoluto tra i 100 siti di e-commerce più popolari in Italia: "Essere i primi tra i nostri competitor è la conferma che rappresentiamo un canale d'influenza imprescindibile per tutti Brand del settore"

MediaWorld guida l’edizione 2018 della classifica E-Commerce Ranking della Casaleggio Associati posizionandosi prima tra le altre catene di elettronica di consumo, superando peer e competitor, al 18° posto assoluto sui cento siti di e-commerce più popolari di Italia.

MediaWorld: "Orgogliosi di questo risultato"

Giuseppe Cunetta, Chief Digital Officer di MediaWorld, ha commentato: “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, traguardo che è il frutto dell’approccio di totale focalizzazione digitale ed omnicanale che MediaWorld sta da tempo implementando e che rappresenta uno dei pilastri del nostro piano strategico. Essere i primi tra i nostri competitor è la conferma che rappresentiamo un canale non solo di vendita preferenziale ma soprattutto di influenza imprescindibile per tutti Brand del settore che intendono essere incisivi sui consumatori Italiani”.

E-Commerce Ranking: MediaWorld batte la concorrenza nel settore dell'elettronica

La classifica, che analizza i 100 siti di e-commerce più popolari in Italia, si basa su stime di dati reperibili in Rete ed è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player. Oltre alla stima degli accessi al sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum. Per quanto riguarda le attività di social media marketing, vengono riportati il numero dei fan iscritti alla pagina Facebook e il numero dei follower su Twitter, con riferimento solo agli account italiani o in lingua italiana, anche se nell’edizione 2018 il numero di fan e follower non ha avuto conseguenze sul ranking. Le aziende presenti nel ranking sono selezionate in base alle stime di fatturato relative all’anno precedente e di traffico sul sito.