Mediobanca e IBM siglano accordo per la gestione dei servizi digitali

Mediobanca e IBM insieme per sviluppare ed integrare le tecnologie IT delle societa' del Gruppo accelerando la trasformazione digitale, in linea con l’evoluzione del contesto di business e il rapido mutamento dei trend tecnologici che impongono un aggiornamento continuo delle strategie e dei modelli operativi IT.

Mediobanca Innovation Services (MIS) – la Società di Servizi del Gruppo Mediobanca - e IBM hanno siglato un accordo pluriennale per la gestione dei servizi infrastrutturali IT e della sicurezza informatica delle Società del Gruppo Mediobanca,che garantirà lo sviluppo di una infrastruttura IT agile, integrata e con i più alti standard di sicurezza.

L’accordo si colloca nell’area dei servizi di Data Center Outsourcing e di Infrastructure Services, che rappresenta un business strategico per IBM, gestito attraverso la divisione Global Technology Services, guidata in Italia dal General Manager Stefano Rebattoni.

IBM supporterà le Società del Gruppo Mediobanca nella loro trasformazione digitale facendo leva su una infrastruttura open, agile, predisposta all’evoluzione in cloud e in grado di abilitare soluzioni di analytics e servizi di cognitive computing.