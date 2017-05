Mercato pubblicitario 2017 a +1,4%. Boom di internet, crolla la TV. I dati

Secondo GroupM, quest’anno, il mercato pubblicitario italiano crescerà dell’1,4%. La stima è stata comunicata da Roberto Binaghi, Presidente e Ceo di Mindshare, a margine dell’evento Radiocompass, come riporta Engage.

Un dato più prudente rispetto ai numeri di Nielsen e Upa, che prospettano, rispettivamente, un incremento del 3% e del 2-3% per il 2017. "Le nostre previsioni seguono un approccio più realista rispetto a quello adottato da altri soggetti. E sono molteplici i fattori su cui si basano questi dati. Innanzitutto, il primo trimestre dell’anno si è chiuso a +1%, il mese di aprile, a causa di un parziale ritiro degli investimenti derivato dalla serie di ponti festivi, si è rivelato complicato dal punto di vista pubblicitario e, infine, essendo i mesi di luglio e agosto statici in termini di mercato, si dovrebbe registrare una crescita pari all’1% nel primo semestre. Per tutte questa ragioni, riteniamo che l’andamento che si verificherà sarà positivo, ma comunque moderato", ha affermato Binaghi.