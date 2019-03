Mercedes celebra Bertha Benz. Lo spot da 'Oscar' by Alice Bottaro

Mercedes deve la propria esistenza anche a una donna. La celebre casa automobilistica tedesca è legata al nome di Bertha Benz che impose il prototipo di auto con motore a scoppio creato dal marito Carl. L'azienda di Stoccarda ha deciso di raccontare la sua storia in un cortometraggio realizzato in vista del tre maggio, quando Mercedes compirà 170 anni. Il corto è stato prodotto da Anorak Film e diretto da Sebastian Strasser, con la direzione creativa della 33enne italiana Alice Bottaro (inserita da Die Zeit nell'elenco delle duecento donne da tenere d'occhio in Germania - dove vive da sei anni - e direttore creativo dell'agenzia pubblicitaria che crea le campagne della Mercedes).

Il video Mercedes è stato diffuso oggi, in vista dell'8 marzo per celebrare la forza, il coraggio e la determinazione di una donna senza cui la Stella di Stoccarda non avrebbe mai brillato.

Lo spot è un vero e proprio prodotto cinematografico: "Bertha Benz: il viaggio che ha cambiato ogni cosa" racconta i 106 chilometri percorsi dalla donna, insieme ai giovani figli Eugen e Richard, per far conoscere il più possibile il prototipo del marito. La donna è stata una vera e propria pioniera nel settore delle auto e capì più di chiunque altro, persino del marito, il potenziale di quell'invenzione. Al punto da farla apparire una strega agli occhi di chi la vedeva passare.

Mercedes, "Bertha Benz: il viaggio che ha cambiato ogni cosa". Guarda lo spot