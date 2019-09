Dazn, debutto sulla piattaforma di Sky. Si comincia dal derby Milan-Inter

DAZN, TUTTI GLI OCCHI SONO PUNTATI SUL DERBY MILAN-INTER E SUL DEBUTTO DEL CANALE DAZN 1

Derby di Milano come clou del campionato, e debutto di Dazn1: la quarta giornata di serie A prevede il varo - da domani alle 12 - della programmazione del nuovo canale con una selezione dei principali contenuti di Dazn, che sara' visibile anche al numero 209 della piattaforma Sky. La quarta giornata della Serie A Tim su DAZN si apre sabato 21 settembre alle 20.45 con l'attesissimo Derby della Madonnina tra il Milan di Giampaolo, reduce da due vittorie consecutive, e l'Inter di Conte, in testa alla classifica a punteggio pieno. Il pre e il post partita, in diretta da San Siro, vedrà protagonisti Diletta Leotta e i due grandi ex Dejan Stankovic e Mauro Tassotti. In attesa del derby, su DAZN saranno disponibili le interviste esclusive a Diego Godín e a Gianluigi Donnarumma, oltre allo speciale 'Derby and the city', dedicato all'attesa della città di Milano in vista della grande sfida. Domenica 22 settembre, invece, doppio appuntamento in programma: alle 12.30 il lunch match tra il Sassuolo, reduce dalla battuta d'arresto contro la Roma, e la Spal, vittoriosa in pieno recupero contro la Lazio. A seguire, alle 15, il Lecce, dopo aver sbloccato la classifica nel turno precedente, ospiterà al Via del Mare il Napoli, miglior attacco del campionato con nove gol segnati. La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del quarto turno di Serie Bkt: si parte con l'anticipo Frosinone - Venezia (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Trapani - Salernitana (domenica alle 21:00). Sabato sono in programma gli altri otto incontri, tra cui spicca la sfida tra il Pescara e la capolista Virtus Entella (alle ore 15).