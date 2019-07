Mondadori, ricavi in calo ma diminuiscono le perdite

ADN0750 7 ECO 0 ADN ECO NAZ MONDADORI: SEMESTRALE, RISULTATO NETTO DI GRUPPO -1,9 MLN EURO = Milano, 30 lug. (AdnKronos) - Il risultato netto del Gruppo MONDADORI nei primi sei mesi è pari a -1,9 milioni di euro, in sostanziale miglioramento rispetto ai -12,5 milioni del 30 giugno 2018. Emerge dai conti esaminati e aprovati dal cda.

I ricavi consolidati dei primi sei mesi dell'esercizio 2019 si sono attestati a 380 milioni di euro rispetto ai 390,8 milioni di euro dell'esercizio precedente ''anche per l'effetto -si sottolinea inuna nota- della variazione di perimetro dell'area Periodici Italia determinata dalle cessioni di Inthera S.p.A. e della testata Panorama. L'Ebitda adjusted (ante Ifrs 16) del periodo in esame è pari a 13,8 milioni di euro, in crescita di 1,7 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio (12,1 milioni di euro), con un'incidenza percentuale sui ricavi che è cresciuta dal 3,1% al 3,6%. L'Ebitda adjusted Ifrs 16 è pari a 21,8 milioni di euro e include l'impatto IFRS 16 pari a +8 milioni di euro. L'Ebitda (ante IFRS 16) è in sostenuta crescita rispetto allo scorso esercizio, passando da 3,5 a 12,6 milioni di euro: include l'aumento dell'EBITDA adjusted e i significativi minori oneri di ristrutturazione registrati nel semestre. L'Ebitda IFRS 16 è pari a 20,6 milioni di euro e include l'impatto IFRS 16 pari a +8 milioni di euro. L'Ebit (ante IFRS 16) al 30 giugno 2019 è pari a 1,5 milioni di euro, in significativo incremento rispetto ai -6,6 milioni al 30 giugno 2018 per effetto della dinamica delle componenti sopra citate; include ammortamenti e svalutazioni per 11,1 milioni di euro, leggermente superiori all'esercizio precedente. Gli ammortamenti Ifrs 16 sono pari a 7,4 milioni di euro. L'Ebit Ifrs 16 è pari a 2,1 milioni di euro e include l'impatto IFRS 16 pari a +0,6 milioni di euro.