Mondadori lancia il settimanale Spy. Il magazine che si fa i fatti degli altri

EDITORIA: NASCE "SPY", IL MAGAZINE "CHE SI FA I FATTI DEGLI ALTRI"

Arriva in edicola "Spy", il nuovo magazine che svela i segreti dello star system italiano. Con questo nuovo lancio il Gruppo Mondadori amplia il proprio portafoglio di brand che si arricchisce di un settimanale popolare caratterizzato da una formula e un posizionamento fortemente distintivi rispetto all'offerta del mercato: Spy e' l'unico magazine che svela i segreti inconfessabili delle celebrity con uno stile stuzzicante e pungente. "Questi ultimi mesi sono stati sicuramente molto effervescenti per i nostri magazine.

Siamo leader con una market share di circa il 32% e il nostro portafoglio di brand e' in continua evoluzione - ha dichiarato Carlo Mandelli, direttore generale Periodici Italia Gruppo Mondadori. Abbiamo lanciato un nuovo giornale - Giallo Zafferano - rinnovato altri, affiancando anche una crescita nel digitale in cui siamo diventati il primo editore italiano con circa 17 milioni di utenti al mese. Con Spy estendiamo ulteriormente la nostra offerta con un prodotto nuovo che si rivolge a una fascia di lettori ampia, interessata, come racconta in modo chiarissimo il suo claim - "Il giornale che si fa i fatti degli altri" - a scoprire in modo stuzzicante e pungente tutti i retroscena della vita dei personaggi televisivi, attori di fiction e serie tv, protagonisti di talent e reality.