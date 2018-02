Mondadori: unica area business per libri affidata ad Antonio Porro

"Con l'obiettivo di affrontare in maniera sempre più efficace e innovativa le sfide del mercato del libro - di importanza primaria e strategica per il proprio sviluppo - il Gruppo Mondadori ha definito oggi un nuovo assetto organizzativo che prevede la costituzione di un'unica area di business in cui confluiscono tutte le attività relative ai libri, dall'area trade alla scolastica, dagli illustrati alle pubblicazioni internazionali fino ad arte e mostre". Lo afferma il gruppo in una nota. Si prevede che per l'esercizio 2017 il business libri registri ricavi complessivi superiori ai 500 milioni di euro, con una redditività di oltre il 14%. La responsabilità gestionale della nuova area viene affidata ad Antonio Porro, che assume anche la carica di vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri, società presieduta da Ernesto Mauri, amministratore delegato di Gruppo. L'attuale amministratore delegato di Mondadori Libri, area Trade, Enrico Selva Coddè, nell'ambito delle proprie aree di competenza, aggiunge le attività di Electa area Libri, di cui è direttore generale Stefano Peccatori, che viene anche nominato responsabile delle case editrici Sperling&Kupfer e Piemme. Sotto la responsabilità di Enrico Selva Coddè restano inoltre Mondadori, Einaudi, Rizzoli e la Business Unit ragazzi nella consueta dinamica di competitività, con una precisa identità e totale autonomia per ciascun marchio editoriale. Ad Antonio Porro continueranno a riportare Aaron Buttarelli, direttore generale Mondadori Education, area Editoriale; Danilo Galimberti, direttore generale Mondadori Education, area Commerciale; Giovanni Bonfanti, direttore generale Rizzoli Education; Rosanna Cappelli, direttore generale Arte, Mostre, Musei Electa; Marco Ausenda, amministratore delegato di Rizzoli International Publication. Gian Arturo Ferrari continuerà a fornire la propria consulenza editoriale al nuovo vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri, Antonio Porro.