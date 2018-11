Morto Sandro Mayer, direttore di DiPiù

E' morto a Roma Sandro Mayer, giornalista direttore del settimanale 'DiPiu'' e opinionista di 'Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai1. Mayer era nato a Piacenza nel 1940. La notizia e' stata annunciata da diversi siti fra i quali Sorrisi e Canzoni Tv: "Se n'e' andato a 77 anni Sandro Mayer - scrive il settimanale su twitter - volto di Ballando con le stelle e giornalista dalla carriera lunga e importante". Fra i tanti tweet di cordoglio da parte dei colleghi di Ballando, subito quelli di Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli: "Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle "sorprese" per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra", scrive Zazzaroni."E' morto un amico e l'ultimo vero direttore/manager rimasto. Ciao Sandro Mayer", ha twittato Selvaggia Lucarelli.