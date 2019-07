Moschino diventa una telenovela social

Potrebbe sembrare una puntata di ‘Dynasty’ o ‘Dallas’, invece è la soap opera ‘Moschino‘. Da pochi giorni, come scrive PambiancoNews, i canali social del brand italiano stanno veicolando dei brevi clip in cui le top model Irina Shayk, Gigi Hadid e Joan Smalls sembrano le protagoniste delle più celebri telenovele degli anni 80. I filmati, diretti dal fotografo Steven Meisel, rappresentano in realtà la nuova campagna della griffe per la collezione A/I 2019-20. I mini video, condivisi in primis dal direttore creativo del marchio Jeremy Scott, vedono anche la partecipazione dei modelli Trevor Signorino e Denek Kania e Mason McKenrick.