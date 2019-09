Moscot lancia la campagna Fall Winter, omaggio al passato con sguardo a futuro

MOSCOT, l’iconico brand newyorkese di eyewear, introduce la nuova Fall Winter 2019 Collection da sole e da vista MOSCOT Originals e Spirit. Con 104 anni di attività il marchio di occhiali a conduzione familiare presenta una collezione e una campagna ispirate ai modelli più rappresentativi.

Apprezzamento per il design e le forme classiche sono fondamenta solide di una realtà che ha visto molte evoluzioni. La nuova campagna Fall-Winter cattura i momenti del duo padre e figlia Frank Ferrer, dei Guns N’Roses, e Olivia Ferrer, modella, musicista e membro del team MOSCOT.

La nuova campagna scattata nei dintorni del flagship store MOSCOT di Lower East Side, dove ancora si respira la storia del quartiere, MOSCOT rende omaggio al passato con uno sguardo al futuro. A fare da cornice alla nuova collezione alcuni dei luoghi simbolo di NYC: TR Crandall Guitars, I Need More, Strand Book Store e i mom-and-pop shops che rappresentano i palazzi storici sui quali si fonda la città di New York.

6 nuove grintose montature proposte in una ricca palette di colori con toni di butterscotch, tortoise, nero e combinazioni di finiture in metallo opaco e lucido. Molti dei modelli giocano sulla prospettiva, come ad esempio i TELENA e i FRITZ che a prima vista sembrano spessi e robusti nella parte frontale, ma sono inaspettatamente sottili ed eleganti nel profilo.