MSC Crociere, novità globali nel primo catalogo tech in mixed reality al mondo

MSC Crociere lancia il primo catalogo tech in mixed reality

MSC Crociere è la prima azienda a presentare un catalogo tech in mixed reality, un binomio composto da realtà virtuale e realtà aumentata. La più grande Compagnia di crociere a capitale privato al mondo e leader in Europa, nel Sud America e in Sud Africa ha presentato la novità nel corso di un evento andato in scena oggi a Milano, dove a farla da padrone sono state il turismo e l’innovazione.

MSC Crociere, con il primo catalogo tech in mixed reality le novità globali



Il catalogo 2018 e 2019 proietta i viaggiatori nel futuro, grazie a una programmazione da record completa e comprensiva di un giro del mondo in 119 giorni e 49 destinazioni uniche attraverso sei continenti e viaggi alla scoperta delle più belle mete del Mediterraneo e del Nord Europa, delle acque cristalline dei Caraibi, Cuba e delle Antille, dei tesori di Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas, della natura incontaminata del Sud Africa, dei ritmi del Sud America e dei paesaggi mistici di Cina, Giappone e Corea.

MSC Crociere , nel primo catalogo tech in mixed reality tutte le mete



Destinazioni e mete raggiungibili grazie a una flotta di 16 navi, 4 delle quali attualmente in costruzione che saranno dotate del meglio che la tecnologia oggi può offrire: MSC Meraviglia, la prima delle nuove navi a celebrare il suo battesimo nel giugno 2017, MSC Seaside (dicembre 2017) e MSC Seaview (primavera del 2018) le “navi che seguono il Sole” in costruzione presso l’italiana Fincantieri e che fra le principali caratteristiche daranno la possibilità di vivere all’aperto, passeggiando a pochi passi dal mare. E infine MSC Bellissima, gemella di MSC Meraviglia, che toccherà il mare nel 2019.

MSC Crociere, con il primo catalogo tech in mixed reality l'offerta si rafforza



“Mai come oggi MSC Crociere si presenta con un catalogo estremamente ricco di novità rivolte a rafforzare ulteriormente la nostra offerta in maniera sempre più globale” ha dichiarato Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Crociere. “Siamo infatti nel pieno di una fase di espansione grazie a un piano industriale da 9 miliardi di euro per la costruzione di 11 nuove navi e ciò si riflette sull’offerta che si arricchisce notevolmente con un’incredibile gamma di itinerari inediti e nuovi servizi che sono sempre più su misura dei nostri ospiti. La copertina del catalogo è dedicata a MSC Seaview, terza delle nuove ‘smart ship’ che stiamo per varare, che nell’estate del 2018 offrirà crociere nel Mediterraneo occidentale per poi essere posizionata in Sud America. Altra novità dell’estate 2018 è il posizionamento di MSC Meraviglia in Nord Europa. Continuiamo inoltre a rafforzare l’offerta anche ai Caraibi e a Cuba, dove già siamo presenti tutto l’anno, inserendo negli itinerari l’esclusiva tappa a Ocean Cay Marine Reserve a partire da novembre del 2018. A gennaio del 2019 partirà la MSC World Cruise, una crociera intorno al mondo a bordo di MSC Magnifica. Le navi della flotta MSC Crociere salperanno anche alla volta di Emirati Arabi, Sud America, Sud Africa e Cina, mantenendo naturalmente una fortissima presenza nel Mediterraneo, storico core business della Compagnia”.

MSC Crociere, oltre al catalogo tech in mixed reality esperienza e partnership





A bordo l’esperienza sarà ancora più esclusiva. Le numerose partnership siglate con le migliori eccellenze del panorama internazionale dell’intrattenimento faranno la differenza. Dagli chef di fama internazionale come Carlo Cracco e Roy Yamaguchi fino a Jean-Philippe Maury, uno dei migliori chocolatier e pasticceri francesi, chiamati a tentare gli ospiti con le loro incredibili creazioni. E poi la Wellness Experience, realizzata in partnership con Technogym, oltre agli spettacoli del Cirque du Soleil at Sea, disponibili in un inedito pacchetto Dinner&Show: questa proposta permetterà di sedersi a un tavolo esclusivo da cui ammirare lo spettacolo mozzafiato del circo più amato al mondo. E un mondo di intrattenimento dedicato ai più piccoli e alle famiglie con le aree firmate Chicco e Lego.

MSC Crociere, con il primo catalogo tech in mixed reality una serie di rivoluzioni tecnologiche





Il nuovo catalogo conterrà anche una serie di vere rivoluzioni tecnologiche e offrirà in mixed reality la possibilità di vivere emozionanti tour virtuali a bordo delle navi della flotta e di passeggiare nei luoghi in cui arrivano le navi. Ad esempio è possibile viaggiare tra le vie dell’Avana a bordo di una vecchia cabriolet, ancor prima di decidere di prenotare una crociera. Ma la vera novità è che, oltre ai tour virtuali, attraverso la realtà aumentata si possono anche ammirare da vicino i modellini delle ‘Navi del Futuro’ in 3D come se fossero appoggiati sul catalogo.

“Abbiamo deciso di arricchire il nuovo catalogo con la mixed reality che rende possibile ‘vivere’ l’esperienza di una crociera MSC a 360° ancor prima di partire. Alla realtà immersiva virtuale, già sperimentata l’anno scorso, abbiamo infatti aggiunto la realtà aumentata, che rende ancor più completo e interattivo il nuovo catalogo” ha spiegato Andrea Guanci, Direttore Marketing MSC Crociere. “Il catalogo è il nostro strumento principale di comunicazione e promozione. Nonostante la sua indubbia validità, però, nel corso degli anni la sua struttura è rimasta pressoché invariata. La sfida è trasformare un prodotto tipicamente tradizionale in uno fortemente innovativo, un prodotto prettamente analogico (cartaceo) in uno digitale, altamente tecnologico.

Le nuove navi di MSC Crociere prenderanno forma all’apertura del catalogo, apparendo in 3D grazie alla realtà aumentata, e il lettore potrà letteralmente immergersi nei loro ambienti grazie alla realtà virtuale. Sfogliando questo catalogo i nostri viaggiatori potranno conoscere le navi, il personale di bordo, gli itinerari e le destinazioni di MSC Crociere in modo emozionante, divertente e nuovo, una sorta di ‘assaggio’ di ciò che avviene realmente durante i nostri viaggi in ogni parte del mondo”.

MSC Crociere lancia il futuristico catalogo tech in mixed reality





Il nuovo futuristico catalogo MSC Crociere è disponibile presso le agenzie di viaggi insieme agli appositi cardboard da indossare con il proprio smartphone dopo aver scaricato gratuitamente l’app “MSC 360VR” dall’ Apple Store o da Google Play. L’app è disponibile anche per i tablet IOS e Android.

Inoltre sul sito www.msccrociere.it è possibile sfogliare o scaricare la versione del catalogo online.