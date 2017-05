Nasce EuronewsNBC, maggioranza a Sawiris

Da Primaonline.it

NBC News ed Euronews hanno annunciato oggi la nascita del gruppo EuronewsNBC, dopo l’entrata del gruppo statunitense nell’azionariato del canale europeo con una quota del 25% e un investimento iniziale di 30 milioni di dollari. Media Globe Networks del miliardario egiziano Sawiris continuerà a mantenere la quota di maggioranza con il 53%. Resteranno anche gli azionisti pubblici, compresa la Commissione Europea, mentre il focus europeo verrà rafforzato con il potenziamento della sede di Bruxelles e la creazione di una rete di corrispondenti da tutte le capitali del continente.

“Euronews è una organizzazione unica, con una capacità di penetrazione senza precedenti in 12 lingue”, ha dichiarato Deborah Turness, Presidente di NBC News International, presentando l’operazione. “Questa non è l’americanizzazione di Euronews: al contrario, insieme vogliamo rafforzare ed approfondire l’impegno per un giornalismo europeo di qualità, con contenuti originali. Siamo eccitati all’idea di creare una programmazione che dia voce alla gente, ai punti di vista e all’eterogeneità europee”.

Il Ceo di Euronews Michael Peters ha aggiunto: “la combinazione fra la competenza di NBC News e l’unicità del nostro dna europeo ci consentirà di realizzare a pieno la nostra visione editoriale “all views”. I dettagli pratici della partnership non sono ancora definiti, ma Euronews avrà accesso alle risorse giornalistiche, digitali e produttive di NBC e, sua volta, produrrà contenuti giornalistici europei per la programmazione di NBC News e MSNBC negli Stati Uniti. Con quasi 500 giornalisti, Euronews dichiara di raggiungere circa 434 milioni di case in 158 paesi, in 12 lingue, su canale televisivo e piattaforme digitali.