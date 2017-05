Nasce il nuovo mobile di Fastweb: "Niente sarà più come prima"

“Niente sarà più come prima” è il claim della nuova campagna di comunicazione lanciata da Fastweb per promuovere sul mercato della telefonia le sue nuove offerte per il mobile.

Dopo aver registrato nel primo trimestre clienti mobili in crescita del 31% a quota 800mila utenti – Fastweb compie un passo decisivo verso la trasformazione in operatore pienamente convergente, presentando un’offerta di telefonia mobile radicalmente innovativa. “La nostra idea - ha dichiarato Alberto Calcagno, a.d. di Fastweb - è quella di eliminare tutti gli extra costi e non mettere vincoli di durata sulle offerte Voce e Internet, per raggiungere una quota di mercato pari al 3-5% in due o tre anni”. Per ogni offerta proposta, infatti, i servizi di segreteria telefonica, di controllo del credito residuo e dell’avviso di chiamata sono gratuiti, così come lo scatto alla risposta. L’obiettivo è arrivare a quota 3 milioni di clienti. Sul campo della telefonia mobile, insomma, la sfida è aperta.

Il dettaglio delle offerte Fastweb Mobile

Il tutto si concretizza in un ventaglio di proposte particolarmente competitive e innovative, dal punto di vista dei costi e dei servizi offerti. Si parte con Mobile 100, a 1,95 euro ogni 4 settimane (0,95 euro per i già clienti casa) con 100 minuti e 100 mega di traffico Internet 4G per arrivare a Mobile Freedom, a 14,95 ogni quattro settimane, (9,95 euro per i già clienti casa) che comprende 6 giga di navigazione, minuti e sms illimitati. Nel mezzo ci sono Mobile 250/6GB e Mobile 500/3GB, entrambe a 9,95 euro ogni quattro settimane (5,95 euro per i già clienti casa). La prima offerta comprende 6 giga di Internet, 250 minuti e 250 sms mentre la seconda prevede 500 minuti, 500 sms e 3 giga di navigazione. Inoltre, i minuti di traffico di tutte le offerte possono essere utilizzati per chiamare verso più di 50 destinazioni internazionali tra cui, oltre a molti paesi dell’Europa, anche Cina, Canada e Stati Uniti, senza il bisogno di sottoscrivere opzioni specifiche per le chiamate verso l’estero. Tutte le offerte, inoltre, includono anche WOW FI, l’innovativo servizio di Wi-Fi condiviso tra la community dei clienti Fastweb per navigare senza limiti, e senza consumare Giga, anche fuori casa. WOW FI oggi è attivo in più di 800 comuni d’Italia.

Dopo la migrazione sulla rete 4G e 4G plus il lancio delle nuove offerte mobili costituisce quindi un passaggio fondamentale per Fastweb che consolida la propria posizione come player di rilievo nel mercato.

Le nuove offerte di Fastweb sono inoltre particolarmente competitive. Il risparmio stimato per famiglia è fino a 900 euro l’anno se ha un’offerta ADSL Fastweb fissa a casa.