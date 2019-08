Ndrangheta/ L’erroraccio de “La Repubblica” : Salvini non è senatore calabrese

L’ossessione-Salvini ha indotto Massimo Giannini a dare ai lettori de “La Repubblica” una notizia falsa.

Il ministro dell’Interno, al Senato, non rappresenta, come ha scritto il giornale di Scalfari, la Calabria. Quel seggio è stato assegnato a donna Fulvia Caligiuri, di Forza Italia, cosentina. L'aula di Palazzo Madama ha, qualche giorno fa, confermato il voto della giunta delle elezioni, restituendo al partito di Silvio Berlusconi il seggio, in un primo momento, erroneamente, assegnato alla Lega.

Matteo Salvini è stato proclamato eletto nel Lazio e resta a Palazzo Madama. E solo giornalisti “dimezzati” (Pansa dixit), e schierati contro l’ “infame nemico, sovranista e razzista”, possono attribuire al ministro dell’Interno, al Viminale da 12 mesi, le responsabilità per l’espansione della ‘Ndrangheta, in Calabria e nelle regioni del Nord.