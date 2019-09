Carlo Cracco: "Nella mia cucina", il nuovo live cooking di Rai 2

Lunedì 16 settembre alle ore 19.40 su Rai2 inizia una nuova trasmissione. Prende il via un nuovo show cooking con Carlo Cracco. Il titolo? Nella mia cucina - Una ricetta con Cracco. Il live cooking sarà condotto da Carlo Cracco con la web creator Camilla Boniardi in arte Camihawke. Saranno 20 puntate, dal lunedì al venerdì, come hanno spiegato oggi alla conferenza stampa di Rai2.



Questo nuovo programma branded entertainment vedrà il famoso chef pluristellato Carlo Cracco non unico protagonista e chef che tutti apprezziamo, non come il giudice che abbiamo imparato a conoscere in altri programmi, bensì come una persona autentica, che si cimenta in una ricetta Nella sua cucina. Una cucina firmata Scavolini, dove Carlo Cracco accoglierà ogni giorno un nuovo ospite. Uno chef amatoriale, una persona che non lavora nella ristorazione ma che ama il buon cibo, cucinare e preparare piatti deliziosi. In cosa consiste questo nuovo format televisivo? Ve lo racconto subito.



Nella mia cucina - Una ricetta con Cracco sarà sempre una gara tra un concorrente, una persona comune, che sfiderà il grande chef pluristellato a realizzare ricette gourmet. Entrambi avranno le stesse possibilità, gli stessi strumenti, i medesimi ingredienti e dovranno realizzare le ricette affidandosi alle loro capacità, alle intuizioni, alla creatività e alla passione.



Il concorrente dovrà rifare il piatto preparato da Cracco solo ascoltando le sue indicazioni, ma senza voltarsi, senza guardare il lavoro dello chef. Ogni giorno una ricetta diversa. I piatti saranno alla fine uguali? Lo vedremo. Cracco ha spiegato di avere accettato con entusiasmo questo nuovo progetto, che lo vede protagonista di un programma più autentico, più aderente alla realtà. Smette i panni della sua identità televisiva, di personaggio giudice severo, per scegliere questo percorso che svela la sua autenticità, e mostra il lato più reale della sua persona.



Vedremo all'opera il grande chef che da tempo realizza ricette strepitose ogni giorno, ma fa parte della sua quotidianità, contro chi per amore della cucina, con fantasia e passione vuole cimentarsi avendo le stesse possibilità. Sarà necessaria una buona dose di sensibilità e la capacità di ascoltare, perché dovrà fidarsi delle parole del grande chef. Quale sarà il ruolo di Camilla? La web creator darà il benvenuto al cuoco amatoriale e accompagnata da amici e parenti venuti apposta per supportarlo, commentare la gara dietro le quinte con la sua inconfondibile ironia.Questa è una novità rispetto ai format precedenti ed è il mood che potrebbe rendere questa trasmissione divertente e coinvolgere così anche chi non ha una vera e propria passione per la cucina, e può seguire un programma che altrimenti magari non guarderebbe.



Presente in conferenza stampa, Camilla raccontava di aver partecipato volentieri a questa nuova e divertente esperienza. Questo programma ideato da Scavolini dimostra che ormai la comunicazione è molto cambiata ed è sempre in continua evoluzione. La scelta intuitiva e vincente di mostrare uno chef non sul piano professionale ma nel ruolo del padrone di casa che nella sua cucina gareggia con un ospite è un entertainment nuovo e una sfida per il futuro. Inizia lunedì 16 settembre, non perdetelo.