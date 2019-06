Netflix, aumenta costo dell’abbonamento in Italia. Iinvariato il piano Base

Stravolgimenti in casa Netflix che aumenta il costo dei suoi abbonamenti. Il rincaro, che negli Usa è già realtà, dal 20 giugno tocca ufficialmente anche all'Italia. Nessuna variazione per chi sia abbonato al piano Base che prevede un solo schermo e definizione standard dell'immagine (7,99 euro al mese) mentre chi ha preferito il piano Standard che prevede la visione su due schermi con HD e quello Premium con quattro schermi con UHD dovrà prepararsi a pagare di più.

I cambiamenti tariffari saranno applicati immediatamente a tutti coloro che saranno nuovi utenti e iscritti che si abboneranno al servizio; gli utenti già iscritti, invece, riceveranno una notifica via e-mail e all'interno dell'app Netflix con almeno un mese di anticipo rispetto all'applicazione dei nuovi prezzi.

Questo per consentire la possibilità di disdire il proprio abbonamento per tempo a chiunque lo desideri.

Ecco il costo delle tipologie di abbonamento:

— piano Base (un solo schermo e definizione standard dell'immagine (7,99 euro al mese))

— piano Standard (due dispositivi alla volta e, se disponibili, Hd e Ultra Hd): il costo dell’abbonamento aumenta di un euro. Si passa da 10,99 euro a 11,99 euro

— piano Premium (quattro dispositivi alla volta e, se disponibili Hd e Ultra Hd): il costo dell’abbonamento aumenta di due euro. Si passa da 13,99 euro a 15,99 euro. Ricordiamo anche che da qualche mese Netflix ha tolto la possibilità in Italia di usufruire del primo mese gratuito.