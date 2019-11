Netflix in difesa del cinema, salva la storica sala di New York Paris Theatre

Netflix salva storico cinema di New York Paris Theatre, l'ultima sala a un solo schermo rimasta in città. Il colosso dello streaming ha rinnovato il contratto di locazione del locale, che aveva chiuso i battenti dopo 70 anni di attività. Il cinema era stato inaugurato, vicino Central Park, il 13 settembre 1948 dall’“Angelo Azzuro” con Marlene Dietrich e riprirà con la proiezione di "Marriage Story" con Scarlett Johansson e Adam Driver​. "​Siamo orgogliosi di preservare questa storica istituzione di New York in modo che possa continuare a essere una casa cinematografica per gli amanti del cinema" ha dichiarato Netflix.