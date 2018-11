New Balance, Joe Preston è il nuovo CEO

Joe Preston nuovo presidente e CEO di New Balance. Il manager prende il posto di Rob DeMartini, che si dimetterà dal 31 dicembre. Preston, attualmente chief commercial officer, ha iniziato la sua carriera in New Balance nel 1995 come senior product manager, running and custom products. È stato successivamente nominato vice president international Asia/Pacific nel 2002 e vice president international nel 2005, promosso al ruolo di executive vice president international nel gennaio 2008. In seguito è stato nominato leader global product, R&D and sport marketing.

“Negli ultimi 23 anni, Joe ha dimostrato forti capacità di leadership, impegno per il business e verso i clienti che soddisfiamo e una forte passione nel costruire una cultura che riconosce e premia il valore e il contributo di ciascuno dei nostri associati”, hanno affermato in una nota ufficiale Jim e Anne Davis, proprietari dell’azienda americana.