News online, Prima Comunicazione annuncia l'exploit di Affaritaliani: +32%

La "Bibbia dell’informazione", Prima Comunicazione, annuncia "l’exploit di Affaritaliani: +32 per cento”

La classifica dell’informazione online di settembre, basata sull’audience complessiva nel giorno medio rilevata da Audiweb, riserva non poche sorprese. Upday, l’app di notizie del gruppo Springer per i cellulari Samsung – una sorta di rassegna stampa ragionata realizzata da una redazione giornalistica – fa un nuovo balzo in avanti (+21% rispetto ad agosto) e con i suoi 2 milioni 753mila utenti unici conquista la seconda posizione, superando il Corriere della Sera (2 milioni 652mila) e la Gazzetta dello Sport (2 milioni 230mila) e accorciando la distanza dal primo classificato, che è sempre la Repubblica (3 milioni 54mila).

Al quinto e sesto posto si confermano TgCom24, il giornale online di Mediaset con i suoi siti collegati, Sportediaset e Meteo.it (2 milioni 174mila), e Il Messaggero, il quotidiano romano del gruppo Caltagirone, che totalizza 2 milioni 111mila utenti unici, grazie anche all’apporto delle sue TAL, gli accordi di cessione di traffico con altri siti, tra cui Aranzulla.it.

In generale, il ritorno dalle ferie estive ha determinato un incremento degli utenti che accedono a Internet da computer (+7,8%), in particolare sul luogo di lavoro, mentre l’accesso da smartphone è restato stabile, segno che durante le vacanze non si abbandona il telefonino per navigare. Particolarmente favorite dalla ripresa delle attività sono le testate economiche, in particolare Il Sole 24 Ore, che mette a segno un +23%.

Tra i giornali nativi digitali gli exploit più significativi li hanno fatti Notizie.it (+37%) e Affaritaliani (+32%), ma sono cresciuti notevolmente anche Blitzquotidiano (20%), l’HuffPost (+15%) e Dagospia (+14%).

Leggi l'analisi completa di Prima Comunicazione