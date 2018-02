Nexive, Carlo Angelini nuovo Chief Operating Officer

Nexive, primo operatore privato del mercato postale in Italia, ha scelto Carlo Angelini come nuovo Chief Operating Officer a diretto riporto del General Manager Luciano Traja.

Angelini entra in Nexive per condurre la Divisione Operations, con l'obiettivo di consolidare la posizione dell’azienda quale operatore postale specializzato in prodotti ad alto valore aggiunto come le raccomandate, che Nexive ha saputo reinventare integrandole con soluzioni digital disruptive, e per guidare l’evoluzione della rete parcel con particolare riferimento alle consegne per l’e-commerce, mercato sempre più centrale nelle strategie di crescita dell’azienda.

Nel suo ruolo, Carlo si focalizzerà sulla crescita della qualità dei business Mail e Parcel, sfruttando al meglio la sinergia tra i due segmenti e mantenendo costantemente alta l’attenzione all’efficienza operativa. Per il raggiungimento di questi obiettivi, si avvarrà del contributo di un nucleo di funzioni dedicate che ha il compito di coordinare: Engineering&PMO, deputata alla gestione dei progetti di innovazione volti a innalzare i livelli di efficienza operativa e a migliorare l’esperienza del cliente; Quality & Process Improvement che monitora e garantisce la qualità del servizio presidiando i processi a livello centrale e sul territorio; Operation BID Management, per adeguare la struttura operativa e cogliere le opportunità di business derivanti dalle gare soprattutto nella PA; Parcel & Contract Management, per governare le attività operative del business Parcel e gestire al meglio il network dei partner ed infine il Printing Center per una sempre più sinergica integrazione tra i processi di stampa e delivery che valorizzi la capacità di Nexive di presidiare l’intera catena del valore della corrispondenza con un approccio end-to-end.

“Nexive si impegna da sempre per promuovere la trasformazione del settore postale sviluppando servizi innovativi e potenziando giorno dopo giorno la qualità dei propri servizi, la capillarità e la Customer experience. Sono certo che Carlo Angelini farà la differenza nella nostra squadra e saprà guidare con lungimiranza la Divisione Operations con l’obiettivo di ottimizzare i processi legati al recapito, migliorare la qualità del servizio e mettere al centro aziende e persone, rafforzando il ruolo di Nexive quale piattaforma postale per eccellenza per il recapito della posta e dell’e-commerce” ha commentato Luciano Traja, General Manager di Nexive.

Carlo Angelini entra in Nexive dopo aver maturato una significativa esperienza nel settore postale nella gestione di stabilimenti produttivi, nella progettazione e implementazione dei sistemi di Qualità e dopo aver ricoperto ruoli di rilievo nella gestione di progetti di reingegnerizzazione dei processi della rete di recapito. Nato a Tripoli nel 1969, Carlo ha due figli ed è stato presidente dell’A.L.I.T.U.R. (Associazione Laureati di Ingegneria di Tor Vergata) fino a luglio 2005. Appassionato di discesa fluviale in kayak, ha praticato Karate e Kickboxing a livello agonistico.