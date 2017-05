Nicola Lampugnani lascia l’incarico in TBWA Italia



Nicola Lampugnani, Chief Creative Officer del Gruppo TBWA\Italia lascia l’incarico e l’agenzia riorganizza la direzione creativa.

Lampugnani, 40 anni, era entrato in TBWA\Italia nel 2010 in qualità di Direttore Creativo Esecutivo della sede milanese e nel 2015 è stato nominato Chief Creative Officer del Gruppo con la responsabilità creativa anche della sede romana di TBWA e di Integer, agenzia di shopper retail marketing, eventi, promo&activation.

L’agenzia sta pensando a una nuova organizzazione della direzione creativa che annuncerà a breve.

“Nicola è stato con noi 7 anni, è arrivato molto giovane e ci lascia per un incarico che testimonia le sue capacità e la sua crescita. Siamo contenti per lui e ci prepariamo alle nuove sfide”, dichiara nella nota Marco Fanfani, Ceo e Group Country Manager TBWA\Italia.

“TBWA\ ha rappresentato un periodo fondamentale della mia crescita professionale, insegnandomi oltre a un metodo di lavoro e pensiero unici come la Disruption anche valori di umanità e rispetto che porterò con me nella mia futura avventura professionale. Per questo ringrazio tutte le persone e sono tante, con cui ho avuto l’onore di lavorare in questi anni. Auguro a TBWA\ un futuro radioso mantenendo sempre il suo dna distintivo”, commenta Lampugnani.