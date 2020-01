Nomine Rai, Ad Salini: Grande soddisfazione. Passo clou per piano industriale

Nomine Rai andate in porto. Dopo una giornata intensissima in cda, e la spaccatura del consiglio, l'Ad Fabrizio Salini porta a casa i nomi da lui indicati alle direzioni di rete e "orizzontali".

L'Ad ha espresso grande soddisfazione e definisce le nomine effettuate un passo cruciale per la realizzazione del piano industriale.

La soddisfazione dell'Amministratore Delegato, malgrado il parere non unanime del CdA (ma non vincolante) per quattro direttori su otto e sei direzioni su undici, dimostra che, emulo di Rhett Butler in Via col vento, "francamente se ne infischia" delle opinioni come già detto non obbliganti degli astenuti su alcune nomine e, appellandosi ai suoi pieni poteri, andrà avanti per la sua strada con i nomi da lui scelti.