Nomine Rai: De Santis a Rai 1, Freccero a Rai 2, Coletta a Rai 3

Teresa De Santis Rai 1, Carlo Freccero a Rai 2 e Stefano Coletta a Rai 3. Dovrebbero essere queste le nomine che il Cda Rai convocato per martedì pomeriggio alle 16 si appresta a varare. Al momento sono già stati richiesti i curricula che verranno inviati lunedì, 24 ore prima della riunione del cda. Sul tavolo anche le nomine di Rai Sport (favorito Losa) e Rai Parlamento (il nome dovrebbe essere quello di Preziosi). Tramonta dunque l'ipotesi che voleva Casimiro Lieto, capo autore della trasmissione di Elisa Isoardi, alla guida della rete ammiraglia. La scelta sarebbe ricaduta, secondo quanto si apprende, su una figura gradita ai Cinque stelle ma anche alla Lega. Ed è stato superato lo scoglio sul nome di Freccero mentre il partito di via Bellerio, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, avrebbe voluto un cambiamento sul terzo canale ma l’ad Salini avrebbe insistito sulla riconferma di Colletta.

Già vice direttore di Rai1 e successivamente vice direttore al Televideo, De Santis dunque sarebbe gradita alla Lega e avrebbe il via libera dell’ad Fabrizio Salini, in quanto figura di esperienza: oltre a essere una interna, sarebbe anche la prima donna alla guida della rete ammiraglia. A Rai 2 la figura individuata sarebbe quella di Carlo Freccero, una lunga carriera in Rai e già membro del cda nella passata gestione su indicazione del Movimento 5 Stelle. Freccero, pensionato Rai, conosce Salini da molto tempo e potrebbe accettare l’incarico anche a titolo gratuito. A Rai 3 si va verso la conferma di Stefano Coletta, in virtù del lavoro svolto in questi anni e dei risultati raggiunti.